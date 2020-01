Mannen som nektet troskap til Hitler

Han ble dyrket av filmelskere i en liten mannsalder for to mesterlige filmer som var med på å definere amerikansk film på 70-tallet, «Badlands»(1973) og «Days Of Heaven»(1978). Filmene Terrence Malick har laget etter det strålende comebacket med krigsfilmen «The Thin Red Line»(1998) fått mer blandet mottagelse.