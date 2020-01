Et sjøslag av en film

I «The Lighthouse» får du se Robert Pattinson som du aldri har sett ham før, i forrykende spill mot Willem Dafoe. De spiller to fyrvoktere i et fuktig psykodrama som utspiller seg på en holme på et fyr i havet på 1890-tallet. Utsøkt fotografert til velfortjent Oscar-nominasjon ser den skummende godt gjennomførte godbiten av en film ut som om den er 50 år gammel. Samtidig er den så kresen i uttrykket at den er en fryd for øyet.