Mørk tematikk i munter forpakning

Etter å ha spilt flere konserter til gode anmeldelser, og blitt spådd å være «det neste» store stjerneskuddet på trøndersk himmel, kan det umulig være uten litt nerver at Jonas Ledang slipper sitt debutalbum. Nerver eller ei, dette er et solid og meget godt debutalbum. Her er det en klar rød tråd gjennom albumet, hvor alle følelser er representert - pakket inn i herlig kombinasjon av mesterlig gitarføring og rå vokal. Du føler alle ordene Ledang synger, på godt og vondt.