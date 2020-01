Boken åpner opp døren for en bunnløs lyst til å underholde leseren med eleverte sladderhistorier om kremen av kunstnere som Poe, Balzac, Dickens, Ibsen, Munch og Camus, for å nevne noen. Og han som vandrer hvileløst mellom disse storhetene er «anekdotenes herre», oldingen Fridtjof Hansen, som er vokst opp under bordet i sin fars antikvariat.