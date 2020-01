Dette var planene for mathall i Olavshallen, men slik blir det ikke

Det begynte med at restauranteier Roar Hildonen gikk ut og etterlyste en ny mathall i Trondheim. Sammen med Næringsforeningen i Trondheimsregionen fikk han med seg det politiske Trondheim og to banker til å støtte et prosjekt som skulle kartlegge hvor en ny mathall kunne ligge. 13. mars skrev Olavshallen-direktør Bjørgvin Thorsteinsson en kronikk i Adresseavisen, med tittelen «Legg den nye mathallen til byens kulturelle storstue».