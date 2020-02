Combos hadde sitt første møte med Trondheim Calling for et år siden. Det var et solid og hyggelig møte, litt retro punkstemning, energisk fremført. Medlemmene i Combos var kjent fjes fra band som Conpany Ink, 22, Frances Wave. Det var lett å tenke at Combos kom til å bli et finfint hobbyband. Men vil gjengen få tid til å møtes, mellom jobbene med sine egentlige band?