En perle av en fin liten norsk film

I helga ble fjorårets beste norske film, Dag Johan Haugeruds «Barn», tildelt Nordens største filmpris, Dragon Award på en million svenske kroner, under filmfestivalen i Göteborg. Henriette Stenstrup fikk dessuten prisen for beste skuespiller på festivalen. At Haugerud alt er klar med en ny spillefilm virker nesten rart fra en av landets mest kresne manusforfattere og filmfortellere. «Lyset fra Sjokoladefabrikken» er og preges av å være en slags overskuddsfilm.