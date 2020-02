Sjefen gir seg etter 13 år. Fortsatt er det én kontroversiell forestilling han får mest tilbakemeldinger på

Han fikk noen av vår tids mest kontroversielle kunstnere til Trondheim og sørget for å få byens nye teaterhus på plass. Nå gleder Per Ananiassen seg over å ikke vite hva han skal gjøre til neste år.