Duften av Michelin

- Behagelig kvalitetsjazz i fløyelsmyke omgivelser. Dette kan jeg like, smiler anmelderkollega Håvard, tar en slurk krisp sjampanje fra Pierre Petérs og lener seg tilbake i den dyprøde og lodne sofaen inne på Røst Teaterbistro. I dette plysjtunge lokalet i Trøndelag Teater har restauranten servert tre-, fem-, og nirettere siden 2015. Jeg synes fortsatt rommet har et i overkant høytidelig og stivt uttrykk, samtidig som en rekke store glass fylt med fargerik, sylta frukt og grønnsaker plassert på alle kanter, løser opp. Og så amerikansk 60-tallsjazz, i behagelig lavt volum fra anlegget, da. Sist Smakspolitiet anmeldte Røst roste jeg bruken av utradisjonelle råvarer som akkar og makrellstørje, og endte med et solid terningkast fem. Spisestedet har utviklet seg betraktelig siden den gang, de har vunnet en rekke priser og ifølge sikre kilder hatt besøk av Michelin-inspektører for få måneder siden. Vi kan med glede konstatere at ut ifra det vi får servert denne kvelden, blir Michelin-utdelingen meget interessant for Mette Beate Evensen og kompani når det på ny skal deles ut stjerner 17. februar.