Her er vinene som får deg til å glemme mørketida

Det er vanlig å tenke at vinter er tiden for kraftige, mørke rødviner og tung kjøttmat. Men er det egentlig det du har lyst på akkurat nå? Hvis du er som meg er du fremdeles litt matlei etter jula og har mer lyst på grønnsaker, lyst kjøtt og viner som får deg til å tenke på vår? Vinene omtalt under er gode sofaviner, men de har også et allsidig bruksområde til mat.