Sy et skjørt på under en halvtime. Det har Adresseavisens journalist forsøkt.

Her har undertegnede latt seg inspirere av en Youtube-video med Ingrid Vik Lysne fra Symesterskapet på NRK, i tillegg til å få med seg tips og råd fra Trøndelag Teaters kostymesyer, Maren Jønland Skorem. Med den enkleste typen symaskin, og kun erfaring med å sy gardiner og duker fra før, kan du her ser hvordan det gikk. Og kanskje selv få lyst til å lage et skjørt. Dette er fra en nybegynner til en nybegynner.