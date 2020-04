Godt om hus og folk i San Francisco

En av fjorårets mest lovende amerikanske spillefilmdebuter er omsider tilgjengelig i Norge, rett på hjemmekino for leie. "The Last Black Man in San Francisco" er noe så sjeldent som et menneskelig, hverdagslig drama om gentrifisering av storbyer. Det innebærer at sentrumsnære, tradisjonelle arbeiderstrøk gjennom bolig- og prisutvikling omdannes til strøk for mer velstående samfunngrupper.