Countrystjernen inviterte ham til Nashville etter nettkonsert i Trondheim

Dag Erik og hans musikalske kompiser Andreas Dahle Aagård og Daniel Hovik spilte nettkonserten fra Nidaros studio i påskeuken. På repertoaret sto blant annet låten «I'm Not Supposed To Love You Anymore», og det var deler av den han delte på Instagram. Han tok mot til seg og tagget låtens opphavsmann, amerikanske Bryan White i samme slengen.