Planene om en arena for storkonserter på Ladesletta er tema i formannskapet tirsdag. Erling Moe (V) foreslår at formannskapet må kreve at kommunedirektøren «snarest går i dialog med idretten og Trondheim Stage med sikte på å gjøre det mulig å bruke Lade idrettsarena til konsert 12. juni 2021.»