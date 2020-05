Det er mye begavelse å se i irske Lorca Finnegans andre spillefilm, ikke minst når det gjelder visuelle grep og stil. Som en slags boligkjøpernes skrekkvariant av «The Truman Show» møter vi et ungt par på boligjakt som lar seg lokke med av en megler for å se på et hus i et nytt boligprosjekt kalt «Yonder».