Apokalypse nå igjen

Få filmskapere viser større vilje til å gå inn i sin samtid enn Spike Lee. Hans første spillefilm laget for Netflix» har verdenspremiere fredag. Den er ikke overraskende en film for vår tid. «Da 5 Bloods» starter med opptak av Muhammad Ali som forteller hvorfor han ikke vil slåss i Vietnam for USA og slutter med bilder fra «Black Lives Matter»-demonstrasjoner og Martin Luther King jr. Mellom er en røverhistorie med vietnamveteraner på gamle tomter til fantastisk musikk av Marvin Gaye. Jeg skulle bare ønske filmen var bedre.