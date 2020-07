Full sprut i buskene på Bakklandet

Det gjør de igjen i år, når de for femte gang i sin ti år lange historie gyver løs på Shakespeare i Hans-Magnus Ystgaards helt fenomenale gjendikting på sparbumål. Av deres store bakgårds-satsinger har de vært best når de har satset på duoen Shakespeare / Ystgaard, og av disse fem oppsetningene er En medtsåmmårnattsdrøm best. Dette er tredje forsøk på disse ti årene, og aldri har de hatt så bra aktører på plass som nå.