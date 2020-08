- Det handler mye om hvordan Trondheim kommer til å se ut i 2030

Nina Refseth, direktør for Museene i Sør-Trøndelag (MiST), forteller at de er koronaforsinket, men at det nå begynner å skje ting rundt museumsplanene igjen. Dora II, Leüthenhaven, linjegodstomta på Nyhavna, Ladejarlen videregående skole, og samlokaliseringsalternativet med utgangspunkt i Trondheim kunstmuseum i Bispegata, skal alle under lupen før det blir bestemt hvor det nye museet skal stå.