Vi fant fem seksere i Vinmonopolets nye utvalg

En vinanmelder kan velge å skrive om produkter i en bestemt prisklasse, for en bestemt kundegruppe eller bare om produkter i en stil de fleste har smakt før og liker. Da får leseren det han eller hun forventer. På en annen side, det som da skjer er at du som leser går glipp av ting du ikke kjenner, men som du kanskje ville likt veldig godt? Her får du sjansen til å utfordre deg selv! Det er en forbløffende bredde i produkter du bør smake: blant annet dansk og japansk hvitvin, tørr og mystisk sherry, en riktig god Bordeaux og en rekke flotte norske brennevin!