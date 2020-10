Ømt om å miste sin nærmeste i kreft

Kort tid etter at hun har flyttet til Italia og giftet seg med den hun elsker, får han en alvorlig kreftdiagnose. Hun vet han skal dø. Vet han det? Fortrenger han det? Døden er blitt en nærværende tilstand men de snakker ikke om den. «Hvorfor kan vi ikke snakke sant? Hvorfor kan vi ikke si det som det er? Hvorfor må du skjule døden din for deg?» tenker hun. For henne er det å snakke om det å være nær hverandre.