Portrett av et lekende menneske

Det har ikke vært noen lett jobb, men han har et stykke på vei klart å vise at det også fantes en seriøs mann bak alle spilloppene. Aukrust åpnet knapt noen gang døra til sine mørke og såre rom for offentligheten. I mengden av intervjuer han ga opp gjennom sine lange karriere, klarte han å iscenesette seg selv slik han ønsket å fremstå: Som mannen med et hode som var fullt av de utroligste innfall, figurer og fortellinger. Løvåsen beskriver ham som et lekende menneske, glad i oppmerksomhet, men samtidig en svært privat person som skydde unna konflikt og økonomi. Slike ting var det kona Kari og andre hjelpere som tok seg av.