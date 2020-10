Et blått hus i bryggerekka i Kjøpmannsgata står nå tomt. I løpet av noen måneder håper EC Dahls Eiendom og Jotunheimen AS at lokalet er fylt med spiseplasser, en sportsbar og ikke minst trettiseks gamingmaskiner, som hver koster mellom 20 000 og 30 000 kroner per stykk.