Mektig portrett av ei misjonerende jordmor i India

Da Ingeborg redder kalven og kua med snarrådig inngrep vet hun at hun vil bli jordmor. Og etter besøket av predikanten og da frelsen siver inn og han formaner henne til å bli misjonær og dra langt av sted, trosser hun spotten fra vennene i bygda. Tar utdannelse og som ung kvinne blir hun i 1980 leder for Santalmisjonens fødestue og klinikk i Santal Parganas, 30 mil nord for Calcutta.