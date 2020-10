Prinsessa som sjarmerte presidenten

Ideen er god og overmoden, særlig etter at «The Crown» på Netflix har vist at det er mulig å lage godt moderne tv-drama som både hyller monarkiet og pirker kritisk i saftige og underkjent nær forhistorie. «Atlantic Crossing» er sannsynligvis tidenes dyreste norske tv-serie, og selv om den dessverre ikke er helt god, er det mye å bli underholdt eller engasjert av underveis, i framstillingen av den norske kongefamilien under krigen.