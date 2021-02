Selv om den er mørk, og det motsatte av feelgood, bør Eliza Hittmans (manus og regi) tenåringsdrama kvalifisere for flere oscarnominasjoner. En amerikansk ungdomsfilm om ei tenåringsjente som sammen ei venninne drar fra hjembyen til New York for å ta abort, vil bli en klassiker. I Norge har den premiere som strømmefilm for kjøp/leie.