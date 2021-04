Annette ble inspirert av sin data-ukyndige mor

- Ja, de første stripene handlet om mamma. Utgangspunktet var at jeg ville dokumentere hennes usikkerhet og forunderlige spørsmål, som eksempler på de store digitale problemene mange i hennes generasjon har. Det min generasjon skjønner nesten instinktivt er et mysterium for dem. Det er et stort generasjonsskille her, konstaterer 25 år gamle Annette Bye Setsaas.