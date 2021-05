En kommer ikke utenom romantiseringen av konsertformatet denne gangen heller. Tapperiet rakk så vidt å bli introdusert som byens nyeste scene, før alt stengte ned. Så det er noe spesielt med å gå gjennom et helt mørkt, tilsynelatende evigvarende lokale, for så å sette seg på et bord med et ensomt lys. Det føles som en blir både forsøkt skremt og sjekket opp av lokalet på samme tid.