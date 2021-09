Det ble plutselig slutt på å spise fritert banan med is

Lap-See Lam, merk deg navnet. Den kinesisk-svenske kunstneren ble nylig omtalt i motemagasinet Vogue og har hatt en rekke utstillinger ved høyprofilerte museer og gallerier i eksempelvis Stockholm, København, Paris og New York. Amerikanske Forbes har rangert henne som en av Europas 30 mest lovende kunstnere. I helgen var hun i Trondheim for å se sin egen utstilling, «Phantom Banquet», på Trondheim kunstmuseum, Gråmølna, for første gang.