Bruken av blekk og blod skapte rabalder. Nå kan kunsten ses på Britannia

– Her skal den stå, på den røde løperen, rett ved inngangen. Stein Slettebak Wangen, kurator for Britannias kunstprogram, viser oss hvor kunsttilhengeren har fått plass. Altså en helt vanlig bilhenger som nå har blitt et galleri på hjul. Den er kunstnerekteparet Leiken Vik og Oddvar Darens siste kunstprosjekt, og selve anslaget i utstillingen som åpner torsdag. Tittelen «Something old, something new, something borrowed, something blue» kommer vi tilbake til.