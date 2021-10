Carina Dahl videre i Stjernekamp: - Du har attitude herfra til månen

- Det er til tider som i en apepark her, men vi er glad for dialog

Lørdag kveld var det tid for en av de store klassikerne i NRK-konkurransen Stjernekamp.

Da skulle nemlig de seks gjenværende artistene konkurrere i hiphop.

I tillegg ble de delt inn i to grupper som skal framføre hver sine uforglemmelige bidrag fra Eurovision-historien.

- Den største utfordringen hittil

Trønderhåpet Carina Dahl var sist ut på scenen under sendingens første del, og fremførte monsterhiten «The Monster» av Eminem og Rihanna.

- Jeg har jo nesten panikk, sa Carina i forkant til ukas mentor, André Hadland.

Fredag publiserte hun et innlegg på Instagram der hun skrev at hiphop-uka var hennes største utfordring i Stjernekamp hittil, men at hun nå gledet seg til å fremføre nummeret.

Mona B. Riise og Hadland fikk selskap i dommerpalenet av Jørgen Nordeng, tidligere kjent som Jørg-1 og Joddski, og som frontfigur i Tungtvann.

- Du har attitude herfra til månen

- Du snublet et bittelite sted i førsteverset, men så kom du tilbake igjen og gjennomførte resten av låta prikkfritt. Det er det mange rappere som ikke greier å gjøre. Du gjorde det som en boss, sa Hadland etter fremføringen.

- Jeg synes du er en enormt sterk person og en sterk artist.

Også Riise var imponert over Dahl.

- Du var helt rå, og du klarer å bruke den hesheten og tøffheten i stemmen din. Jeg blir så imponert over deg, og du gjør også dansen samtidig. Jeg hadde ikke regnet med at du skulle eie det på dem måten du gjør. Det er veldig imponerende, sa hun.

- Eminem er dritvanskelig. Rap handler også veldig mye om attitude, og du har attitude herfra til månen, sa Nordeng.

Eurovision-klassikere

I andre del av sendingen, når artistene skal fremføre Eurovision-låter, er det årets MGP-vinner TIX og programleder Marte Stokstad som tar plass i dommerpanelet.

Der framførte Dahl sammen med Marius Roth Christensen og Bjørn Tomren fremføre Tysklands ESC-bidrag fra 1979, Dschinghis Khan.

Dahl innrømmet på forhånd at hun først ikke var så fornøyd med låtvalget - som altså framføres på tysk.

TIX reiste seg på dommerbordet og klappet i hendene da trioen var ferdig med framførelsen.

- Jeg trodde ikke man kunne gjøre denne låta mer koko enn den var fra før, men jaggu. Det var helt fantastisk, sa dommer Mona B. Riise, og siktet til at de la til både jodling og strupesang som elementer.

- Dette er det beste jeg har sett i hele mitt liv, ler dommer Marte Stokstad.

Det er imidlertid seerne som har det siste ordet. Etter stemmegivningen ble det først klart at Carina Dahl fra Trondheim var en av de tre med færrest stemmer.

Hun berget imidlertid - mens Marius Roth Christensen endte med å måtte forlate programmet.

