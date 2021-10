Lund Svindal-filmen er best på comeback

Noen ganger passer virkelighet og filmdramaturgi perfekt. Andre ganger er det slik at liv og virkelighet ikke alltid speiler den vanligste måten å fortelle på film på. «Aksel» er et fint portrett av en av tidenes største norske idrettsmenn, Aksel Lund Svindal. Mens mange av de beste sportsdokumentarene er «The rise and fall of»-historier, er «Aksel» det motsatte, nemlig en «Fall and rise»-film.