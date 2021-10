Leverer best på samisk

Mitt første møte med ISÁK var under Steinkjerfestivalen i 2019. Nå, to og et halvt år senere, er det både en mer moden sound og et mer rutinert liveband som entrer samfundets storstue. Ella Marie Hætta Isaksen, Daniel Eriksen og Aleksander Kostopoulos har spilt sammen siden 2017, og slapp tidligere i år sitt andre album «Roasut». Konserten under Uka er en av flere konserter på en litt forsinket albumturne, og ti minutter før konsertstart er salen full av ivrige tilskuere. Selv om Ella Marie har rukket å bli et husholdningsnavn etter hun vant «Stjernekamp» i 2018, er det dessverre ikke like mye oppmerksomhet rundt trioen som et band. Forhåpentligvis vil kveldens konsert kunne gjøre noe med akkurat det.