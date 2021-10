En bølge av rå, uhemmet galskap

I 2019 filosoferte Adresseavisen om Tacobitch var en smak av kulttilværelsen . Vel, mine damer, herrer og alle imellom - etter tirsdagkveldens opptreden kan det vel mer eller mindre bekreftes. For før artistkollektivet entrer scenen, står det flere på første rad ikledd hjemmesnekra noenlysende finlandshetter, og skriker av full hals. Da de gjestet Tyven i 2019, var det nesten ikke plass til å kunne bevege armene. Like fullt er det ikke under tirsdagens konsert, men det er tydelig at flere er nysgjerrige på hva i alle dager dette er for noe.