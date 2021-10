Knaus på sporet om døden og de døde

Fjorårets «Morgenstjernen» var den første romanen fra Karl Ove Knausgård etter at seksbindsverket «Min Kamp» (2009-11) ble et litterært fenomen over store deler av verden. Omtrent slik «Morgenstjernen» både var noe helt annet og mer av det samme for erfarne Knausgård-lesere, er «Ulvene fra evighetens skog» noe helt annet og litt mer av det samme som «Morgenstjernen».