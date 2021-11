Drap, drinker og luxus i motehuset

«House of Gucci» er litt for lang, men de beste scenene, de beste skuespillerne og den utrolige historien gir en severdig og fascinerende film. Filmen er en slags «Gudfaren» fra moteverden, med den utrolige historien til Gucci-familien gjennom vekst og fall for Maurizio Gucci og hans kone Patrizia fra slutten av 70-tallet og fram til slutten av 90-tallet.