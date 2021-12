Fin og rørende musikal-hyllest

Det er en fordel å ha et visst forhold til musikal-sjangeren og særlig på teater for fullt utbytte av en av sesongens bemerkelsesverdige Netflix-filmer. I så fall så oser «Tick, tick … BOOM!» av musikalhistorie fra nær og fjernere fortid, og sannsynligvis for framtiden også. Regissør Lin-Manuel Miranda er en av våre dagers fornyere av dramaformen gjennom prisbelønte musikaler som «Hamilton» og «In The Heights».