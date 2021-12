Fredag kveld hadde Nye Hjorten Teater premiere på Juleevangeliet - the Smash (S)hit Musical. Bare dager før endret de kapasiteten fra 2000 til 600 publikummere per forestilling etter at regjeringen innførte nye tiltak sist uke. Mandag har teateret spillefri og teatersjef Mads Bones sier de satt og fulgte med da regjeringen igjen presenterte nye tiltak.