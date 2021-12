I går spilte de for 50 publikummere: - Vi kjæm tebake, så det syng etter

– Når alt kommer til alt så er vi veldig lykkelige for at vi rakk å ha en premiere på dette. At vi fikk kjenne på følelsen av å ha mange mennesker i salen, selv om det ikke ble like som mange som vi hadde forventet, sier Mads Bones, teatersjef for Nye Hjorten Teater og regissør for «Juleevangeliet – The Smash (s)hit Musical».