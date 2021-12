- Begrunnelsen er like enkel, som den er krevende. Det skal fryktelig mye til for å avlyse et arrangement av et slikt kaliber, men med smittesituasjonen som er nå, vil det bli vanskelig å ta vare på sikkerheten til våre ansatte i orkesteret og produksjonen, sier Anne Kathrine Slungård, direktør i TSO.