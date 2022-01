Evig aktuell Shakespeare inn til beinet

I snart 40 år har Coen-brødrene vært et begrep i amerikansk film, med smart, filmleken utforskning av sjangerfilm over et stort spekter. Mange av filmene deres har blitt kultfilmer. I tillegg til å være lekre å se og høre på, preges mange av filmene deres av svart humor og ikoniske typer og skuespillerprestasjoner, fra "Fargo" og "The Big Lebowski" til "No Country For Old Men".