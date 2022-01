Lovende og inderlig debut

Etter at Erika IMERIKA Dahlen for alvor ble et husholdningsnavn etter deltagelsen i Melodi Grand Prix i fjor, har det vært relativt stille fra orkdalingen. På drøyt femten minutter, får vi i løpet av fem låter mulighet til å bli bedre kjent med både artisen Imerika og kvinnen bak artistnavnet. For My Name is Erika er et ærlig oppgjør med egne demoner, samtidig som det er et solid stykke popmusikk.