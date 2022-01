Oscar-vinner Guillermo del Toro («The Shape of Water») er en dreven dyrker og skaper av sjangerfilm. Her har han et utrolig ensemble i en ny versjon av en klassisk amerikansk film noir. «Nightmare Alley» er 40 minutter lengre enn den underkjente 1947-filmen med Tyrone Powers. I manus er den vel så basert på William Lindsay Greshams roman som den forrige filmen.