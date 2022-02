Her ønsker hun seg noe Trondheim sentrum ikke har

- Vi har lenge vært opptatt av at vi bør utvikle flere parker i Trondheim sentrum, både de vi har fra før, men også etablere nye. Det å ha en sosial møteplass der folk kan møtes på tvers er et viktig sosialistisk prinsipp, sier Mona Berger, varaordfører (SV) i Trondheim. Vi møter henne på Leüthenhaven der Museene i Sør-Trøndelag, Mist, ønsker at det nye kunst- og designmuseet bør ligge.