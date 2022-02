- Jeg har sovet over 18 timer i natt, sier en korona-syk Ola Kvernberg på telefon til Adresseavisen. Nå er han dobbelt Spellemann-nominert for Steamdome-oppfølgeren «The Hypogean». Han skulle gjort preproduksjon til konsert i Trondheim, og musikk til en filminnspilling i disse dager, men så dukket de to strekene opp på testen.