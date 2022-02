Gjør noe svært sårbart forståelig

I «Feminin gange» er den ytre handlingen skalert ned til et absolutt minimum. To ekskjærester, en cis-mann og en transe, legger ivei i lånt varebil fra Stavanger, mot hovedstaden. Underveis bryter bilen sammen. De overnatter på hotell, ankommer Oslo med tog akkurat i tide til at den ene av dem, Liam, rekker legekonsultasjonen på Rikshospitalet. Etterpå reiser de hver til sitt. Tor, som var med som moralsk støtte, drar tilbake til Stavanger, lakkerer neglene og lemper Liams klær i søpla.