Stopp hesten, jeg vil av!

Timo Silvola (Barren Womb) har sammen med Hanna Fauske, Tony Gonzalez og Viktor Kristensen dannet Twin Serpent, og selv om navnet kan minne om landskapet vi vanligvis finner disse musikerne til vanlig, er det så langt unna en kommer. Her er det bare å finne frem cowboystøvlene og slenge på seg chaps – nå skal vi på landet. Ifølge bandet selv er «Feels like Heaven, North of Hell» kompromissløs støycountry. Men la oss være ærlig; country er country uansett hvor mange prefikser en setter foran.