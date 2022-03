Ber om ny utredning: - Det overrasker oss

Museene i Sør-Trøndelag, Mist, bestemte seg allerede før jul i fjor at de ønsket å bygge et helt nytt museum på Leüthenhaven, der de i dag først og fremst er parkeringsplasser. Flertallet av politikerne Adresseavisen har snakket med har imidlertid at de ønsker å se mer på andre løsninger før det tas et vedtak. De har etterspurt en grundigere utredning og flere ønsker å gå for null pluss-alternativet, som innebærer å bruke dagens to museumsbygg, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum.