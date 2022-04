Ola Kvernberg har tidligere vært nominert i en rekke Spellemann-kategorier. Under fredagens utdeling var Kvernberg nominert til både årets utgivelse og alternativ pop/rock for albumet «Steamdome II: The Hypogeam». I årets utgivelse var det Girl in red som stakk av med seieren, men Kvernberg gikk helt til topps i kategorien alternativ pop/rock.