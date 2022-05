Siden 2009 har Trondhjems Kunstforening prøvd å få på plass et forskriftsmessig brannslukkingsanlegg i den verneverdige bygningen i Bispegata 9A. I utgangspunktet hadde Kunstforeningen fått beskjed om at de måtte stenge i starten av 2022. Men nå ser det ut til at de får en løsning på et mangeårig problem.