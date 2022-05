Artister for Ukraina på 17. mai:

- Kunstnere og musikere har satt karrieren på vent - for å gå i krigen

- Frihet og uavhengighet er det Norge feirer i dag. Det er nettopp det vi kjemper for i Ukraina, sa ukrainske Olga Mosland. «Keep on rockin in a free world», sang Lars Lillo Stenberg.